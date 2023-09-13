"مُفرّق الأحبة".. قصص صعبة خلّفها الإعصار "دانيال" في ليبيا

خلّفت العاصفة "دانيال" التي تحولت إلى إعصار مدمر أطلق عليه ليبيون اسم "مُفرّق الأحبة وجامع العائلات لدى ملك الموت"، مآسي وقصصًا إنسانية، على طول طريقها في مناطق شرق ليبيا.

واجتاح الإعصار، الأحد، مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن: بنغازي، والبيضاء، والمرج، بالإضافة إلى سوسة، ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر من 6000 شخص في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع بسبب وجود آلاف المفقودين.

وأدى الإعصار في بعض الحالات إلى مقتل نصف أفراد عائلات، وأبعدهم عن باقي أحبابهم في ذات العائلة، بينما تسبب بجمع كامل أفراد عائلات أخرى وهم أموات غير أحياء في حالات كثيرة.