وسط قصف عنيف.. الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى الشفاء في غزة‎

تقدم الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ، فجر اليوم الإثنين، تجاه مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، من أكثر من محور بعد ليلة ساخنة شهدتها المدينة تخللها قصف مكثف على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية منها.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بأن الدبابات الإسرائيلية تقدمت من أكثر من محور تجاه مجمع الشفاء الطبي، وباتت تحاصره من أكثر من اتجاه، وسط عمليات قصف وإطلاق نار مكثفة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد اقتحم مستشفى الشفاء، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحافظ على تواجده فيه لعدة أيام قبل أن ينسحب من المستشفى، ويعيد انتشار قواته لأطراف مدينة غزة.

وسبق عملية التقدم الإسرائيلية الجديدة تجاه المستشفى، غارات عنيفة استهدفت مباني سكنية ومجمعاً تجارياً في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لتدمير أجزاء واسعة منه.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة قبالة سواحل جنوب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في مدينة غزة محمود بصل إن "الجيش الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي تل الهوى"، مشيراً إلى أن الغارة تسببت بمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضاف في تصريح صحفي إن "غارة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أدت لمقتل 10 فلسطينيين.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق في حيي النصر والشيخ رضوان.