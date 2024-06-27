خالد مشعل: دخلنا مرحلة ما بعد اتفاقية أوسلو
طالب رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، اليوم الأربعاء، الفلسطينيين بتجاوز "اتفاقية أوسلو"، التي أنشئت على إثرها السلطة الوطنية.
وقال مشعل، في كلمة بثت خلال ندوة نظمت في بيروت: "نعتبر أنفسنا دخلنا في مرحلة ما بعد أوسلو فعليًا".
وأضاف: "ما قيمة الحديث عن أوسلو واليوم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يعملون على تغيير الواقع في الضفة الغربية".
وأكد المسؤول في حماس أن غزة تدمرت، لكن ذلك هو "ثمن المقاومة"، على حد وصفه، مشيرا إلى أنه "لا طريق لنا إلا المقاومة وأي رهان آخر ثبت فشله".
وطالب "جميع الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية بالانخراط في القتال، وألا يُترك العبء على غزة وحدها".
وذكر أن "القضية الفلسطينية كانت في حالة من السبات" قبل هجوم 7 أكتوبر، الذي تطلق حماس عليه اسم "طوفان الأقصى"، و"بعده أصبحت غزة مركز الحدث العالمي"، مبينا أن الهجوم "حقق تحولات هائلة وعادت القضية الفلسطينية إلى رأس الأجندة الدولية".