بعد عامين من القطيعة.. السفير الجزائري يعود إلى إسبانيا

عاد السفير الجزائري عبدالرحمن دغموم إلى إسبانيا لينهي بذلك قطيعة استمرت لما يقرب عن السنتين بين مدريد والجزائر.

وذكرت صحيفة "الكونفيدونسيال" الإسبانية أن "عودة السفير هذه تندرج ضمن مؤشرات أوسع عن اقتراب إعادة تطبيع العلاقات بين إسبانيا والجزائر بعد 19 شهرا من القطيعة التي تسببت في توترات دبلوماسية وتجارية بين البلدين".

ولم تعلق الحكومة الجزائرية بعد على الأنباء المتعلقة بعودة السفير لكن وسائل الإعلام الإسبانية كشفت ذلك السبت ما يؤشر بالفعل على نهاية حوالي سنتين من القطيع بين البلدين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت الجزائر عن تعيين دغموم سفيرا لها في مدريد.

وأفادت الحكومة الجزائرية في بيان أن "الحكومة الإسبانية وافقت على تعيين السيد عبدالفتاح دغموم سفيرا للجزائر في مدريد".