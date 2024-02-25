لتحسين العلاقات.. وزير الخارجية الفرنسي يزور المغرب

يلتقي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم الإثنين، نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الذي يزور الرباط، في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي قوله، الأحد، إن اللقاء سيشمل "غداء عمل".

وأكد المصدر نفسه أن "هذه الزيارة تشكل خطوة قوية لفتح فصل جديد في العلاقة بين بلدينا".

وكان ستيفان سيجورنيه، الذي يصل مساء الأحد إلى الرباط، أعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه بذل جهود شخصية في التقارب مع المغرب.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي، هي خطوة أولى نحو العمل "من أجل أجندة سياسية جديدة، في جميع المجالات، ذات أولويات مشتركة".

كما وعدت باريس بالوقوف "إلى جانب المغرب في القضايا الأكثر حساسية".