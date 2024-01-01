استطلاع لـ"إرم نيوز".. ماذا يريد العراقيون من مسؤوليهم في 2024؟

فيما يستهلّ العالم أول أيام العام الجديد 2024، يترقب العراقيون بقلوب ملؤها الأمل، إحلال الأمن والأمان في بلادهم، وإزالة الفساد، وتحقيق فرص العمل للشباب بخفض البطالة، والقضاء على الفقر، وتحسين الخدمات.

واستطلع مراسل "إرم نيوز" في العراق، آراء مواطنين بشأن أمانيهم ومطالبهم من مسؤوليهم السياسيين في 2024، فكانت الإجابات متباينة.

يأمل العراقيون من المسؤولين، بحسب الاستطلاع، في إحقاق العدالة، والقضاء على المحسوبية، وتحقيق توافقات سياسية من أجل مصلحة العراق، عبر توحيد كلمة الطبقة السياسية؛ لبناء جيل جديد قادر على تحقيق مستقبل واعد، ومزدهر، لبلدهم العريق.