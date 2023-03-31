إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة‎‎ في أبريل

وأكد المتحدث أنه "سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق رهنًا بتقييم الوضع وحسب أوقات الفتح في الفترات الاعتيادية".

وأوضح: "يوم الجمعة الذي سيوافق السابع من أبريل، سيتم فتح المعابر أمام حركة الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، حسب الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها بمناسبة شهر رمضان".

كما سيغلق الجيش الإسرائيلي الضفة ومعابر غزة في الحادي عشر من إبريل المقبل، لمدة يوم واحد، مشيرًا إلى أن رفع الإغلاق سيكون مرهوناً بتقييم الوضع الذي سيجريه الجيش.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: "خلال فترة الإغلاق سيتاح المرور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بعد مصادقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية"، لافتاً إلى أن "أوقات الإغلاق هي حسب توقيت إسرائيل".