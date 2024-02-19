تونس.. عودة الجدل داخل البرلمان حول قانون الجمعيات

أعاد طرح مبادرة تشريعية لتعديل قانون الجمعيات في تونس الجدل حول هذا الملف، الذي أثار خلافات واسعة بين من يعتبر هذه الخطوة ضرورية للتنظيم وضمان رقابة الدولة، ومن يرى فيها مدخلًا للتضييق على النشاط المدني.

وقدّم ثلاثة نواب في البرلمان التونسي مبادرة تشريعية لتعديل المرسوم رقم 88 المنظم للجمعيات، وهو الإطار القانوني المرجعي المنظّم لعمل الجمعيات في تونس، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011.

وكانت الحكومة التونسية تحدّثت مرارًا عن نيتها تعديل هذا المرسوم بما يتلاءم مع متغيرات الوضع الحالي، ويحدّ من انتشار الجمعيات المشبوهة، لا سيما من حيث مصادر تمويلها.

ودفعت المبادرة التشريعية الجديدة بعض الأصوات إلى التحذير من أن تكون هذه الخطوة استهدافًا مباشرًا للجمعيات والمنظمات والمؤسسات المدنية عمومًا، سواء من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية.

ويعتبر المنتقدون لهذا التوجه أن أي تعديل للنص التشريعي القائم سيمنح السلطة السياسية سيطرة على الجمعيات ورقابة على أنشطتها، وتضييقًا لمربع تحركها وتحجيمًا لدور المجتمع المدني.

لكن النواب الذين طرحوا هذه المبادرة التشريعية يعتبرون أنه لا مناص من تغيير هذا النص التشريعي، الذي تم إقراره في زمن معين، وفي سياق غير السياق الحالي، مع الحفاظ على بعض الفصول التي يمكن التوافق بشأنها، معتبرين أن الغرض من طرح هذه المبادرة هو تفعيل آليات الرقابة على منظمات المجتمع المدني وعلى الجمعيات الناشطة في مختلف المجالات.

ويدعو النواب إلى ضرورة أن تتحلى الجمعيات الناشطة بالشفافية المالية المطلوبة، والفصل بين العمل الحزبي وعمل الجمعيات، والتحري في مصادر تمويل الجمعيات، ومراقبة بعض الجمعيات التي تتستر برداء العمل الخيري، لكنها تنشط في مجالات مثيرة للريبة، منها نشر الفكر المتطرف.