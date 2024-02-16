الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدتين إلى غزة

أرسل الأردن طائرتي مساعدات جديدة لسكان غزة، وفقًا لما ذكرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي بينت أن المساعدات دخلت القطاع من خلال معبر رفح في مصر.

وبحسب بيان الهيئة، حملت الطائرتان على متنهما المواد والمستهلكات الطبية، وجرى إرسالهما بالتعاون بين الهيئة والقوات المسلحة الأردنية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وبدعم مشترك من منظمة (Human Appeal).