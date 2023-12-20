النوم على فراش.. أمنية صعبة المنال في غزة

لأول مرة منذ 15 يوماً حظيت الشابة الفلسطينية دارين أبو جامع بفرصة للنوم، لأول مرة، على فراش ووسادة، بعد أن قضت الأسبوعين الماضيين على الأرض، ما يسلط الضوء على حجم المعاناة التي يواجهها النازحون في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية.

وقالت أبو جامع لـ"إرم نيوز" إنها "لم تكن تتخيل أن تمر بهذه التجربة القاسية مع عائلتها بعد أن اعتادت على حياة مرفهة في كل تفاصيلها"، واستدركت: "لكن هذه الحرب دمرت كل شيء وحرمتنا من أبسط مقومات الحياة بشكل لا يمكن وصفه".

وأضافت: "نزحنا من منزلنا في خانيونس مع اشتداد القصف الإسرائيلي .. كان المشهد مؤلماً للغاية. عشرات الآلاف يتحركون معاً باتجاه المجهول .. بحثنا مطولاً عن مكان للإيجار ولم نجد، وذهبنا إلى مراكز الإيواء ووجدناها قد تكدست في ظروف معيشية مأساوية".