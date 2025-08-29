ارتفاع حصيلة انقلاب مركب للمهاجرين قبالة موريتانيا إلى 69 قتيلا

انتُشلت 69 جثة على الأقل، وما زال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، بعد أكثر من 48 ساعة على غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن خفر السواحل الموريتانيين.

وحول آخر حصيلة لعدد الضحايا، نقلت الوكالة عن مسؤول في خفر السواحل الموريتانيين أن "عدد الجثث المنتشلة بلغ 69"، وكان المسؤول أشار في وقت سابق إلى أن الزورق كان يقل 160 شخصاً، وتم إنقاذ 17 منهم. وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 49 شخصاً وفقدان نحو مئة.