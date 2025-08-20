كان برفقة نساء فرنسيات.. أنباء عن مقتل زعيم داعش بعملية الإنزال في إدلب

ذكرت حسابات على منصة "إكس" أن زعيم تنظيم داعش، أبو حفص الهاشمي القرشي، قتل برفقة نساء فرنسيات في منطقة أطمة بإدلب، شمال غربي سوريا، خلال عملية إنزال نفذتها قوات التحالف الدولي وقوات سورية الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن القرشي، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان يعرف بأنه مهندس التفخيخ وصاحب سجل واسع من الاعتقالات والسجون، بالإضافة إلى كونه مسؤولا عن تجنيد المقاتلين الأجانب وتسهيل تحركاتهم داخل سوريا.

وأشار التقرير إلى أن القرشي كان يقيم في منزل قرب شركة كهرباء بالمنطقة.

وكانت وسائل إعلام سورية تحدثت عن إنزال جوي لقوات التحالف بالاشتراك مع قوات عسكرية سورية في منطقة أطمة.

ونقلت قناة "تلفزيون سوريا" عن مصادر محلية، أن تحليق المروحيات بدأ مع الساعة الثانية فجر الأربعاء، مع تشديد الحصار العسكري على عدد من الأحياء السكنية، فيما استمر التحليق في سماء المنطقة.

وأوضحت المصادر أن العملية شهدت وقوع إطلاق نار خفيف مرتين، مؤكدةً أنه لم يحدث أي تبادل إطلاق نار بين القوات المهاجمة وأي جهة أخرى في المنطقة.