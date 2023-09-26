العراق يسلم مصر قائمة بأسماء مطلوبين تتعلق بقضايا فساد

العراق يسلم مصر قائمة بأسماء مطلوبين تتعلق بقضايا فساد

سلَّم رئيس هيئة النزاهة الاتحاديّة القاضي حيدر حنون قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي ممن ثبت وجودهم على الأراضي المصرية.

وقالت هيئة النزاهة الاتحاديّة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "القاضي حيدر حنون، بحث مع وزير العدل المصري في مقر وزارة العدل المصريّة، القضايا المشتركة بين الطرفين، منها متابعة الأحكام القضائيَّة المتعلقة باسترداد المتهمين".

وأضافت الهيئة، أن وزير العدل المصري أكد "متابعة الموضوع وإيلاءه الأهميَّة القصوى".

العراق يسلم مصر قائمة بأسماء مطلوبين تتعلق بقضايا فساد
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