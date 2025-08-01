فرنسا تعلن إرسال مساعدات إلى غزة عبر الأردن

أعلنت فرنسا أنها سترسل 4 رحلات جوية محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الأردن، على ما ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وقال الوزير الفرنسي بارو، اليوم الجمعة، إن باريس سترسل 4 رحلات جوية محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن.

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وأشار الوزير بارو لشبكة "فرانس إنفو"، إلى أن "هذه مساعدات طارئة، لكنها لا تزال غير كافية" في مواجهة هذا الوضع المروع، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكان الوزير بارو قد قال مؤخرًا، إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في "إراقة الدماء"، ويجب أن تتوقف.

وأضاف للصحفيين بعد الاجتماع مع نظيره القبرصي في نيقوسيا: "أود أن أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في مراكز التوزيع في غزة فضيحة، وأمر مخزٍ، ويجب أن يتوقف".

وأشار مرصد عالمي للجوع، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن سيناريو المجاعة يتكشف في قطاع غزة، مع زيادة حادة في سوء التغذية ووفاة أطفال دون سن الخامسة لأسباب تتعلق بالجوع، وتقييد شديد لوصول المساعدات الإنسانية.