حراك دبلوماسي دولي لاحتواء التصعيد ومنع تطور الحرب جنوب لبنان

تجري قوى سياسية دولية حراكاً دبلوماسياً يهدف إلى احتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وذلك بعد نحو 3 أشهر من الاشتباكات المتبادلة مع إسرائيل، في أعقاب حربها على قطاع غزة.

ويجري نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، السبت، محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، فيما ستصل مطلع الأسبوع المقبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى بيروت في إطار جولة في المنطقة.

في غضون ذلك، أشارت مصادر نيابية لـ"إرم نيوز" إلى أن "بيروت لم تتبلغ بعد بموعد زيارة الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين الذي أنهى زيارة لإسرائيل مؤخرا"، فيما عزت مصادر ذلك إلى "عدم التوصل لتفاهم بشأن الأفكار التي طرحها على حكومة بنيامين نتنياهو".

وأوضحت المصادر بأن "الجانب اللبناني، وتحديدا حزب الله، غير مستعد لنقاش أية أفكار أو التفاوض بشأن وقف الحرب في جنوب لبنان دون وقف الحرب على غزة".

وشدد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مؤخرا على أن "هناك فرصة تاريخية للتحرير الكامل لكل شبر من أرض لبنان، وهذا من بركات التضامن مع غزة"، فيما أشار إلى أن "أي حوار في هذا الشأن لن يؤدي إلى نتيجة إلا بعد وقف العدوان على غزة".

ويتمحور الطرح الذي يحمله هوكستين على تسوية أساسها القرار الدولي 1701، وتقوم على إقصاء مقاتلي مليشيا حزب الله إلى الشمال من نهر الليطاني، بعمق يتراوح من 5 إلى 7 كيلومترات عن الحدود الجنوبية، على أن تكون هذه المساحة خالية من الوجود المسلح، وأن يقتصر الانتشار المسلح فيها على قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني.