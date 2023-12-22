أوامر بإخلاء البريج.. إسرائيل توسع عملياتها قبل تصويت مجلس الأمن

وسعت القوات الإسرائيلية هجومها البري باجتياح جديد في وسط غزة، اليوم الجمعة، بينما من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار لزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع لدرء خطر المجاعة.

ومع تضاؤل الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في المحادثات الجارية في مصر لمحاولة إقناع إسرائيل وحركة حماس بالاتفاق على هدنة جديدة، وردت أنباء عن وقوع ضربات جوية وقصف مدفعي وقتال في أنحاء القطاع الفلسطيني.

وأمر الجيش الإسرائيلي، اليوم، سكان البريج في وسط غزة بالتحرك جنوبا على الفور، ما يشير إلى محور تركيز جديد للهجوم البري الذي دمر بالفعل شمال القطاع ونفذت خلاله القوات الإسرائيلية سلسلة من الاجتياحات في الجنوب.

وتعهدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقضاء على حماس بعد أن شن مقاتلوها هجوما عبر الحدود في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة، حسب الإحصاءات الإسرائيلية.

لكن ارتفاع عدد القتلى جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية يثير تنديدات دولية متزايدة حتى من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها عن الخسائر البشرية، إن 20,057 فلسطينيا قتلوا وأصيب 53,320 في الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

وعبر الجيش الإسرائيلي عن أسفه لمقتل مدنيين لكنه ألقى باللوم على حماس قائلا، إن الحركة الفلسطينية تنشط في مناطق مكتظة بالسكان أو تستخدم المدنيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه حماس.