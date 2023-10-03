الخارجية الفلسطينية تحذر من انفجار الوضع بسبب التصعيد الإسرائيلي

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من "النتائج الكارثية للحرب المفتوحة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ومن تداعياتها على فرصة إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع"، وفقا لبيان أصدرته الوزارة الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيانها إن "الأمر يهيىء المناخ لحدوث انفجار كبير في ساحة الصراع"، وحمّلت الدول التي توفر لإسرائيل الحصانة من أي عقوبات "المسؤولية المباشرة".

وأضافت أن إسرائيل باتت تتعايش مع ردود الفعل الدولية تجاه تلك "الانتهاكات والجرائم".