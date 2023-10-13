نتنياهو: الهجوم المضاد على غزة "ليس سوى بداية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن هجوم إسرائيل المضاد المستمر منذ أسبوع على غزة ردا على هجوم حماس "ليس سوى بداية"، إلا أنه لم يستفض فيما قد يأتي لاحقا أو المدة التي سيستغرقها الهجوم.

وأضاف نتنياهو، في بيان مقتضب بثه التلفزيون على غير العادة، بعد دخول عطلة السبت المقدسة لدى اليهود، "نهاجم أعداءنا بقوة غير مسبوقة.. أؤكد أن هذا ليس سوى بداية".