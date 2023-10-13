نتنياهو: الهجوم المضاد على غزة "ليس سوى بداية"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن هجوم إسرائيل المضاد المستمر منذ أسبوع على غزة ردا على هجوم حماس "ليس سوى بداية"، إلا أنه لم يستفض فيما قد يأتي لاحقا أو المدة التي سيستغرقها الهجوم.
وأضاف نتنياهو، في بيان مقتضب بثه التلفزيون على غير العادة، بعد دخول عطلة السبت المقدسة لدى اليهود، "نهاجم أعداءنا بقوة غير مسبوقة.. أؤكد أن هذا ليس سوى بداية".
وتأتي تصريحات نتنياهو وسط استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، ما رفع بالتالي حصيلة القتلى إلى 1799 شخصا، وحصيلة المصابين إلى 6388، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة.
كما تأتي التصريحات وسط تحذيرات عربية ودولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع لمستوى خطير وغير مسبوق، على حد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حث إسرائيل، اليوم، على "تجنب وقوع كارثة إنسانية".