الدفاعات الجوية السورية تسقط صاروخاً في محيط دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، بأن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً في ريف دمشق".

وبحسب بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة السورية، "أسقطت الدفاعات الجوية أحد الصواريخ المعادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في "حوالي الساعة الثالثة و15 دقيقة بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان، وأسقطت أحد الصواريخ، واقتصرت الخسائر على الماديات".