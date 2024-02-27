محمد بن سلمان يؤكد لزيلينسكي دعم جهود حل الأزمة الأوكرانية (فيديو)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال استقباله الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، حرص السعودية ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، والوصول إلى السلام.

وشدد ولي العهد السعودي على مواصلة الجهود للإسهام بتخفيف الآثار الإنسانية للأزمة الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووصل زيلينسكي إلى الرياض حيث استقبله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبد الرحمن، نائب أمير منطقة الرياض.

وأعلن زيلينسكي فور وصوله إلى الرياض، عن أن مناقشاته مع ولي العهد السعودي، ستركز على صيغة السلام وكيفية تنفيذها، مبيناً الاقتراب من قمة السلام الأولى، وأن بلاده تعتمد على الدعم النشط والمستمر من السعودية.

وقال الرئيس الأوكراني، على حسابه في منصة "إكس" "لقد وصلت إلى المملكة العربية السعودية لمواصلة حوارنا المنتظم مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الموضوع الأول هو صيغة السلام، في العام الماضي في جدة عقدنا اجتماعاً فعالاً للمستشارين لمناقشة تنفيذه. نحن الآن نقترب من قمة السلام الأولى، ونعتمد على الدعم النشط المستمر للمملكة العربية السعودية".