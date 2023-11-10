تنفيذًا لاتفاق جدة.. الدعم السريع تُنشئ وحدة تنسيق لتأمين العمليات الإنسانية
أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الجمعة، إنشاء وحدة تنسيق تتولّى المسؤولية عن سلامة وأمن العمليات الإنسانية بما في ذلك حماية المدنيين وتمكينهم من الوصول الآمن إلى المساعدات، فضلًا عن سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني.
وقالت في بيان على منصة "إكس"، إن "الخطوة تأتي سعيًا منها إلى تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب، والالتزام بتعهداتها الإنسانية في مفاوضات جدة الموقعة بتاريخ الرابع من نوفمبر/ تشرين الجاري، مؤكدة اكتمال كافة المطالب الواردة في اتفاق الالتزامات الإنسانية.
وأكدت القوات استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات المعنية بالعمل الإنساني، وفقًا للالتزامات التي تعهدت بها خلال محادثات جدة الثانية، معربة عن تقديرها لدور مكتب تنسيق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجميع وكالات الأمم المتحدة، ومركز الملك سلمان، والمعونة الأمريكية.
وجددت تأكيدها على احترام حقوق الإنسان والتزامها بالعمل مع الجهات ذات الصلة لترقية وتطوير أوضاع حقوق الإنسان في السودان، كما أكدت استمرارها في العمل بكافة الوسائل من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في دولة الحرية والعدالة والمساواة.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الوسطاء بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، عن اتفاق الطرفين على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، من بينها توقيف الهاربين من السجون.
وينص الاتفاق على "الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة الأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية، وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور العاملين في المجال الإنساني".
واتفق الطرفان أيضًا على إنشاء آلية تواصل بين قادتهما، واحتجاز الهاربين من السجون، وتحسين المحتوى الإعلامي لكل طرف، واتخاذ إجراءات حيال الجهات المثيرة للتصعيد.