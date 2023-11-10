تنفيذًا لاتفاق جدة.. الدعم السريع تُنشئ وحدة تنسيق لتأمين العمليات الإنسانية

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الجمعة، إنشاء وحدة تنسيق تتولّى المسؤولية عن سلامة وأمن العمليات الإنسانية بما في ذلك حماية المدنيين وتمكينهم من الوصول الآمن إلى المساعدات، فضلًا عن سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني.

وقالت في بيان على منصة "إكس"، إن "الخطوة تأتي ‏سعيًا منها إلى تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب، والالتزام بتعهداتها الإنسانية في مفاوضات جدة الموقعة بتاريخ الرابع من نوفمبر/ تشرين الجاري، مؤكدة اكتمال كافة المطالب الواردة في اتفاق الالتزامات الإنسانية.

وأكدت القوات استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات المعنية بالعمل الإنساني، وفقًا للالتزامات التي تعهدت بها خلال محادثات جدة الثانية، معربة عن تقديرها لدور مكتب تنسيق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجميع وكالات الأمم المتحدة، ومركز الملك سلمان، والمعونة الأمريكية.