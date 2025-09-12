مقتل شخص بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن وفاة شخص في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قرية عيترون جنوب لبنان.

واستهدفت الغارة أحد الأشخاص أمام باحة منزله في منطقة الضهور في بلدة عيترون.

وأكدت وزارة الصحة أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيترون أدت إلى سقوط قتيل".

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن مسيّرة إسرائيلية ألقت، اليوم الجمعة، قنبلة على بلدة الضهيرة، واستهدفت أخرى غرفة في بلدة الناقورة.

وأضافت أن الطيران المسيّر ألقى قنابل صوتية على بلدتي يارين والوزاني، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وفي سياق متصل، أعلن مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة العامة إصابة شخصين جراء غارة استهدفت سيارة في بلدة عيتا الجبل.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس" فيديو من جنوب لبنان، أمام بلدة كفركلا، مستذكراً وجوه ثلاثة اعتبرهم رموزاً "للبطولات الوهمية في الماضي: علي شعيب، علي مرتضى، حسين مرتضى".

وقال: "كم كنت أتمنى أن أرى وجوه هؤلاء عناتر الذين أتحفونا بعنترياتهم واستعراض قوتهم. كانوا يقفون هنا يرشقون الحجارة على الجدار ويصورون مشاهد بطولية وهمية… أين هم اليوم؟".