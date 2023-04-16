صحيفة: إسرائيل تشارك بجهود إحلال التهدئة في السودان

أكد مسؤول إسرائيلي كبير، أن إسرائيل تشارك من خلال وزارة خارجيتها، وجهاز "الموساد" في الجهود الدولية لتهدئة محاولة الانقلاب العسكري التي اندلعت في السودان، بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أجرى ممثلون من وزارة الخارجية الإسرائيلية، و"الموساد" اتصالين بالجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، قلب الصراع العنيف في السودان.

وقالت إنه "على خلفية اتفاقية السلام التي وُقعت بين إسرائيل والسودان، فإن إسرائيل قامت بالاتصال برئيسي الفصيلين المتنازعين، رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان من جهة، وقائد قوات الدعم السريع، اللواء محمد حمدان دقلو "حميدي"، من جهة أخرى.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن إسرائيل تحاول تخفيف حدة التوتر وإحراز تقدم نحو حكومة مدنية في السودان، ودعت الجانبين إلى إلقاء السلاح وتهدئة المعنويات.

وأضافت الصحيفة أن الوضع السياسي في السودان، حيث يعمل حوالي 130 حزبًا، معقد للغاية، ففي الشهرين الماضيين، كانت هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بتشكيل حكومة مدنية. ومع ذلك، من الواضح لجميع الأطراف أنه حتى بعد تشكيل حكومة مدنية، فإن الجيش في البلاد سيكون هو المهيمن للغاية.

وذكرت أن إسرائيل كانت على يقين من أنه سيكون هناك توقيع على اتفاقيات لتشكيل حكومة مدنية في السودان قبل عيد الفطر في 20 أبريل/ نيسان المقبل، وأن الحكومة ستتشكل بحلول نهاية مايو/ أيار، لكنها تفاجأت بالصراع العسكري على السلطة.

وأوضحت أن أمريكا اشترطت قبل توقيع اتفاقية سلام بين السودان وإسرائيل، إقامة حكومة مدنية هناك، لكن المسؤولين في إسرائيل نقلوا للأمريكيين رسالة مفادها أن مطلب حكومة مدنية له ما يبرره ، لكن من المهم العمل على تعزيز اتفاقية التطبيع مع إسرائيل من قبل الولايات المتحدة، بغض النظر عن التطورات السياسية في السودان.