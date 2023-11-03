السودان.. البرهان يُقيل الهادي إدريس من عضوية مجلس السيادة
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، مرسومًا دستوريًا قضى بإقالة الهادي إدريس يحيى، من منصبه كعضو بمجلس السيادة الانتقالي.
وطلب "البرهان" من أطراف اتفاق سلام جوبا، ترشيح بديل للهادي إدريس، ليحل محله في مجلس السيادة الانتقالي، كما وجّه الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
الهادي إدريس هو رئيس الجبهة الثورية المسلحة التي وقعت اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ونال بموجبه عضوية مجلس السيادة الانتقالي، برفقة الطاهر حجر، ومالك عقار.
وبعد الانقلاب الذي قاده قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأطاح بالمكون المدني في الحكومة الانتقالية، حافظ منسوبي اتفاق جوبا للسلام على مواقعهم في الحكومة التنفيذية وبمجلس السيادة.
والأربعاء الماضي، أعلن البرهان، إقالة 5 وزراء بمن فيهم وزير الثروة الحيوانية، حافظ عبدالنبي، وهو رئيس لحركة التحالف السوداني أحد مكونات أطراف اتفاق جوبا للسلام.