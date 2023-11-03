السودان.. البرهان يُقيل الهادي إدريس من عضوية مجلس السيادة

الهادي إدريس هو رئيس الجبهة الثورية المسلحة التي وقعت اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ونال بموجبه عضوية مجلس السيادة الانتقالي، برفقة الطاهر حجر، ومالك عقار.

وبعد الانقلاب الذي قاده قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأطاح بالمكون المدني في الحكومة الانتقالية، حافظ منسوبي اتفاق جوبا للسلام على مواقعهم في الحكومة التنفيذية وبمجلس السيادة.

والأربعاء الماضي، أعلن البرهان، إقالة 5 وزراء بمن فيهم وزير الثروة الحيوانية، حافظ عبدالنبي، وهو رئيس لحركة التحالف السوداني أحد مكونات أطراف اتفاق جوبا للسلام.