بحضور وزير الدفاع.. هجوم مسيّرات يستهدف عرضاً عسكرياً في حمص السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 27 ضابطاً سورياً بهجوم على الكلية العسكرية في مدينة حمص السورية.

وذكر المرصد أن انفجاراً عينفاً وقع في محيط الكلية الحربية بحمص، أسفر بعد ذلك بحسب مصادر لمقتل 7 ضباط وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وأشار المرصد إلى أن الهجوم وقع بواسطة هجوم بطائرات مسيرة واستهدف عرضاً عسكرياً لتخريج دفعة جديدة من المنتسبين.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري، فيما يسود الغموض مصير وزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية السورية التي حضرت العرض.