غانتس يعتزم حسم استقالته مساء اليوم

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، يعتزم الإعلان عن استقالته من مجلس الحرب مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك بعد أن أجل غانتس الاستقالة بسبب عملية إنقاذ المحتجزين الأربعة من مخيم النصيرات، أمس السبت، لكنه أعلن لاحقا أنه سيدلي بتصريحه لوسائل الإعلام اليوم الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس.

ونقلت الهيئة، في وقت سابق أيضا، عن غانتس قوله إنه سيجري تقييما للوضع السياسي ويفكر في تأجيل تقاعده بعد "عيد الأسابيع"، وهو اليوم السادس من شهر "سيفان" حسب التقويم العبري، الذي يصادف في أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو الحالي.

يشار إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا "حزب معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس إلى مغادرة حكومة نتنياهو.