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العالم العربي

كلمة مرتقبة للشرع بعد الغارات الإسرائيلية

كلمة مرتقبة للشرع بعد الغارات الإسرائيلية
الرئيس السوري أحمد الشرعالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 1:48 م

قالت مواقع ومنصات سورية وصفحة منوبة للرئاسة السورية على "فيسبوك" اليوم إن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يستعد لإلقاء كلمة اليوم الأربعاء، وذلك بعد غارات إسرائيلية عنيفة على دمشق والسويداء.

وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد اقتحام الجيش السوري وقوات الأمن العام لمدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ الأحد.

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وتوعدت إسرائيل الحكومة السورية في حال "اعتدائها" على الدروز، وقالت إنها "ستدافع عنهم"، وكذلك ستحمي حدودها من أي اضطرابات أو توترات.

 

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