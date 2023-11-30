الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "هدف جوي" من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض "هدفًا جويًا" عبر من لبنان، اليوم الخميس، في حادث عكر صفو الهدوء السائد على الحدود، منذ أن اتفقت حركة حماس وإسرائيل على هدنة مؤقتة.

وسمع شهود عيان دوي انفجارات على الحدود الجنوبية الشرقية للبنان، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن أي هجمات من لبنان.

وتبادلت إسرائيل وميليشيات حزب الله اللبنانية، الحليفة لحماس والمدعومة من إيران، إطلاق النار عبر الحدود لأسابيع، بعد اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك في أسوأ قتال بينهما منذ حرب العام 2006.

كما شنّت جماعات أخرى تشمل حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية هجمات من لبنان على إسرائيل خلال الصراع.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه "نجح في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وذكر متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، أنه تسنّى رصد عملية إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل، أعقبها رد انتقامي من إسرائيل.