تقرير: إسرائيل تبحث عبثًا عن أي علامة على النصر
ذكر تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الإسرائيليين يبحثون عبثًا عن أي علامة على النصر، وكأنهم لا يملكون أي خطة أخرى، حتى لو لم تنجح خطتهم الحالية القائمة على تدمير حركة حماس وتقويض سلطتها في غزة واستعادة الرهائن.
وبحسب التقرير، تستمر الطائرات الإسرائيلية بقصف مخيمات اللاجئين في غزة، ويرافق ذلك توسيع قواتها عملياتها البرية؛ ما تسبب بفرار عشرات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم، ومهد الطريق لعام جديد دموي ومدمر مثل الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
كما يلوح التهديد بتصعيد أوسع نطاقًا في أفق المنطقة، مع اشتداد المناوشات على الحدود الشمالية، مع ميليشيا حزب الله، وألمح المسؤولون الإسرائيليون إلى أن "الساعة الرملية الدبلوماسية" بدأت تنفد للتوصل إلى حل تفاوضي.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن الأمل ضئيل في حدوث توقف مؤقت للهجمات، حتى بعد أن استضافت مصر أطراف الصراع لإجراء محادثات الأسبوع الماضي، ودفعت بخطط لوقف تدريجي للحرب.
وقال مسؤول كبير في حركة حماس لوكالة "أسوشييتد برس" يوم السبت، إن الحركة ثابتة في موقفها الرافض لإطلاق سراح الرهائن، دون وقف دائم لإطلاق النار.
في المقابل، لن تقبل إسرائيل بإنهاء حرب يصفها قادتها بأنها حرب وجودية وبلا حدود.
وأضاف التقرير أن الأصوات الدولية تتعالى مطالبة بوقف الحرب؛ وحتى أكثر الأصوات تأييدًا لإسرائيل في المملكة المتحدة، بدأت تتراجع حدة تصريحاتها وأشكال تأييدها.
ورغم أن الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لا يزال يتدفق، فإن نهاية الدعم الأمريكي غير المشروط تلوح في الأفق في العام المقبل؛ ما يعني أن القادة الإسرائيليين ليس لديهم حافز كبير لكبح حملتهم الآن.
وقالت داليا شيندلين، الخبيرة الإستراتيجية السياسية : "إن أمريكا تضغط على السلطات الإسرائيلية للبدء على الأقل في تصور نهاية المرحلة المكثفة".
وأضافت شيندلين: "بعد أن أقسم قادة إسرائيل على تدمير حركة حماس والقضاء على قيادتها، فإنهم ما زالوا يفتقرون إلى أي دليل ملموس على أن الحرب التي جلبت الدمار إلى غزة وحصدت أعدادًا متزايدة من الجنود الإسرائيليين جعلت البلاد أكثر أمانًا".
وتابعت: "رغم كل الضغوط الداخلية التي قد تجعلنا نعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تريد إنهاء الحرب، فإنني لا أقتنع بذلك تمامًا.. إنهم يتصرفون بثبات تام رغم عدم كفاءتهم المطلقة في أشهر الحرب الأولى".