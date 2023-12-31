تقرير: إسرائيل تبحث عبثًا عن أي علامة على النصر

ذكر تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الإسرائيليين يبحثون عبثًا عن أي علامة على النصر، وكأنهم لا يملكون أي خطة أخرى، حتى لو لم تنجح خطتهم الحالية القائمة على تدمير حركة حماس وتقويض سلطتها في غزة واستعادة الرهائن.

وبحسب التقرير، تستمر الطائرات الإسرائيلية بقصف مخيمات اللاجئين في غزة، ويرافق ذلك توسيع قواتها عملياتها البرية؛ ما تسبب بفرار عشرات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم، ومهد الطريق لعام جديد دموي ومدمر مثل الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

كما يلوح التهديد بتصعيد أوسع نطاقًا في أفق المنطقة، مع اشتداد المناوشات على الحدود الشمالية، مع ميليشيا حزب الله، وألمح المسؤولون الإسرائيليون إلى أن "الساعة الرملية الدبلوماسية" بدأت تنفد للتوصل إلى حل تفاوضي.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الأمل ضئيل في حدوث توقف مؤقت للهجمات، حتى بعد أن استضافت مصر أطراف الصراع لإجراء محادثات الأسبوع الماضي، ودفعت بخطط لوقف تدريجي للحرب.