محللون: "الإجراءات الأحادية" مخرج نتنياهو من حرب غزة

أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الإجراءات أحادية الجانب قد تكون مخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عدة أشهر، مرجحين أن يتخذ نتنياهو قراراً بوقفها من جانب واحد.

ولم يتمكن الوسطاء الإقليميون والدوليون من التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس على الرغم من الأشهر الطويلة من المفاوضات والمبادرات؛ الأمر الذي يضع إمكانية تكرار سيناريو حرب 2008 قائماً.

وتمنح الإجراءات الأحادية لنتنياهو وحكومته، فرصة التخلص من الضغط الدولي المطالب بوقف الحرب من جهة، وبالمقابل عدم التقيد بأية التزامات مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

مخرج نتنياهو

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، سعيد زيداني، أن "نتنياهو بالرغم من أنه معني بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة؛ إلا أن الإجراءات الأحادية قد تكون مخرجه من أجل إنهاء تلك الحرب، خاصة في ظل تعثر مفاوضات التهدئة".

وقال زيداني، لـ"إرم نيوز"، إن "الحرب تخدم المصالح الشخصية لنتنياهو والسياسية لائتلافه الحكومي؛ لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرغب بحرب إقليمية، ومن ثم سيكون مضطراً للتفكير باتخاذ إجراءات أحادية تهدف لتخفيف وتيرة الحرب".