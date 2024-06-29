محذرة من مفاجآت.. صحيفة إسرائيلية ترصد ترسانة "حزب الله" العسكرية

رصدت صحيفة "غلوبس" العبرية، أمس الجمعة، ترسانة "حزب الله" العسكرية، محذرة من مفاجآت بعد أن شارفت إسرائيل على بلوغ نقطة "اللاعودة" في حربها الشاملة مع الميليشيا اللبنانية، بعد 9 أشهر من التصعيد.

وعرف الجيش الإسرائيلي خلال الشهور الأخيرة جانبًا من قدرات ميليشيا حزب الله العسكرية المستحدثة، سواء الصواريخ المضادة للطائرات أو القذائف الدقيقة أو المسيرات الانتحارية، إلا أنه لا يفقه الكثير عن القدرات الأخرى، حسبما أفادت الصحيفة.

وحصد التصعيد جنوب لبنان حتى الآن 350 مقاتلًا تابعًا لميليشيا حزب الله، وقرابة 90 مواطنا لبنانيا، مقابل 15 جنديًا و10 مدنيين في الجانب الإسرائيلي، بحسب أرقام ساقتها الصحيفة.