الجيش السوداني يعلن إجلاء الجنود المصريين المحتجزين

قال الجيش السوداني، مساء الأربعاء، إنه "بتنسيق بين الجانبين السوداني والمصري تم اليوم إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية، الذين كان تم احتجازهم في مروي، إلى مصر، وذلك من مطار دنقلا عن طريق 4 طائرات نقل عسكري مصرية.

وأضاف الجيش، في بيان نشره مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عبر موقعها على فيسبوك "أن وجود هذه الأطقم التي تتبع للقوات الجوية المصرية كان قد تم ببروتوكول تدريب تم توقيعه بين البلدين، العام 2018م، ويتم بموجبه إجراء تدريبات مشتركة بين القوتين الجويتين في البلدين بالتناوب، وكان من المقرر إجراء دورة جديدة من تمرين (حماة النيل) في مايو المقبل".