وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية "مخزية"

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الخميس إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في "إراقة الدماء" ويجب أن تتوقف، وفق "رويترز".

وأضاف للصحفيين بعد الاجتماع مع نظيره القبرصي في نيقوسيا "أود أن أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في مراكز التوزيع في غزة فضيحة وأمر مخز ويجب أن يتوقف".

وفي سياق قريب، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي وصل مؤخرًا إلى تل أبيب، من المتوقع أن يعقد لقاءات مع الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في محاولة للحد من الضغوط التي يمارسانها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي قد تعيق جهود التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

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ورأت الصحيفة أن وصول ويتكوف، رغم مخالفته لقاعدته المعلنة بعدم العودة إلا في حال اقتراب الاتفاق من الاكتمال، يشير إلى قناعة أمريكية بوجود فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في المحادثات، ما دفعه للعودة إلى المنطقة في توقيت حرج.