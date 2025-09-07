وراء الوسطاء.. ويتكوف يلجأ لـ"قنوات خلفية" لإغراء حماس بـ"الصفقة الشاملة"

كشف موقع "أكسيوس" ما قال إنها تفاصيل مقترح أمريكي جديد لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف شاركه مع حركة حماس عبر قنوات خلفية، بعيدا عن الوسطاء المصريين والقطريين، وأن الهدف منه هو إيجاد حل دبلوماسي قبل الهجوم الواسع الذي تخطط إسرائيل لشنه لاحتلال مدينة غزة.

صفقة شاملة

وبحسب الموقع فقد أرسل ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي، تفاصيل خطته الجديدة لحماس بشكل منفصل عن طريق ناشط إسرائيلي ورجل أعمال فلسطيني، وتركز على بند عريض يقترح التوصل لاتفاق شامل بإطلاق سراح الرهائن المتبقين جميعهم مقابل إنهاء الحرب في غزة.

ووفقا لـ"أكسيوس"، فإن المحاولة الجديدة، جاءت بعد أيام من لعب ويتكوف الغولف مع ترامب حيث ناقشا الوضع حول حرب غزة، ونقلت عن مصدرين مطلعين على الاجتماع، أن ترامب أصدر تعليمات إلى ويتكوف ببذل جهد متجدد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن المتبقين جميعهم.

وربط الموقع بين الكشف عن المقترح الجديد، وكشف ترامب يوم الجمعة أن الولايات المتحدة "تجري مفاوضات عميقة مع حماس" بشأن صفقة إطلاق النار واحتجاز الرهائن في غزة، موجها كلامه لحماس: "إذا أطلقتم سراح الرهائن على الفور فإن أشياء جيدة سوف تحدث، ولكن إذا لم تفعلوا ذلك فإن الأمر سيكون صعبا وسيئا بالنسبة لكم".

خلف الوسطاء

اللافت في الخطة التي بعث بها ويتكوف لحماس، أنها لم تكن عبر الوسطاء في قطر ومصر، بل تم تمريرها عبر قنوات خلفية، حيث طلب في البداية من رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، الذي وصفه أكسيوس بأنه كان في الأشهر الأخيرة بمثابة قناة خلفية لحماس، أن يخبرها أنه إذا أطلقوا سراح الرهائن جميعهم، فإن ترامب سيضمن انتهاء الحرب.

وبالفعل نقل بحبح الرسالة إلى حماس، ثم عاد إلى ويتكوف في وقت لاحق من الأسبوع برد إيجابي مفاده بأن الحركة أبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل، وإن اشترطت أن يتزامن إطلاق سراح الأسرى مع إعلان وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وبحسب ما نقلت أكسيوس، فإن ويتكوف لم يكتف برجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي في إيصال مقترحه لحماس، حيث أنشأ قناة خلفية جديدة مع الحركة من خلال ناشط السلام الإسرائيلي جيرشون باسكين، الذي تربطه صلات بمسؤول في حماس يدعى غازي حمد، وقد طلب منه ويتكوف نقل المبادئ العامة لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل إلى حماس.

ووفق التقرير، فقد استخدمت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية باسكين كقناة خلفية للتواصل مع حماس، حيث قاد في السابق وساطة كللت بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي احتجزته حماس من عام 2006 إلى عام 2011.

شكوك حماس

ورغم تأكيد أكسيوس أن المقترح الجديد وصل لحماس عبر قناتين خلفيتين، إلا أنه نقل عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على قناة الاتصال الخلفية بين ويتكوف وباسكين وحماس، قولهم إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه القناة ستؤدي إلى تحقيق تقدم في المفاوضات المتوقفة.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن "المشكلة هي أن حماس تشك بشدة في القنوات الخلفية التي يديرها ويتكوف والتي تتجاوز المصريين والقطريين. ولا تعتبر حماس هذه القنوات الخلفية موثوقة".

ويدلل المصدر على كلامه بأن السبب الرئيس وراء شكوك حماس هو شعورها بالخداع عندما لم تكثف الولايات المتحدة الضغوط على إسرائيل لإنهاء الحرب بعد أن أطلقت الحركة سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر.