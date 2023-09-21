"الهجرة الدولية": 43 ألف نازح بسبب السيول في ليبيا

إلى ذلك، كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن تأثر عدد واسع من المدن الليبية بالإعصار المدمر والفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد مؤخرًا، مؤكدة أن الكارثة ليست محصورة في مدينة درنة.

وكالة الأنباء الليبية نقلت عن البعثة، أن الصور التي التقطها القمر الصناعي "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد الأوروبي تؤكد تأثر (4454) مبنى في مدينة البيضاء الليبية بالسيول، مشيرة إلى أن هذا التأثير كان واضحًا جدًا عند مقارنة الصور الملتقطة للمدينة قبل وبعد العاصفة دانيال.

وكان الاتحاد الأوروبي، بحسب الوكالة ذاتها، قد كشف عن البدء في إنتاج خرائط جغرافية محدثة عبر القمر الصناعي "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد لدعم فرق الإنقاذ المحلية والدولية العاملة بمدن شرق ليبيا لمساعدة منكوبي الفيضانات.