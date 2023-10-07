بعد تطورات غزة.. "اليونيفيل" يعزز تواجده في جنوب لبنان

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم السبت، إنها عززت وجودها في مناطق عملياتها قرب الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل بما في ذلك "عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ".

وتوجد مخاوف من امتداد المواجهات بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" هجوما واسع النطاق على إسرائيل.