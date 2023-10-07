بعد تطورات غزة.. "اليونيفيل" يعزز تواجده في جنوب لبنان
قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم السبت، إنها عززت وجودها في مناطق عملياتها قرب الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل بما في ذلك "عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ".
وتوجد مخاوف من امتداد المواجهات بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" هجوما واسع النطاق على إسرائيل.
ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن هجوم "طوفان الأقصى" وفق تسمية حماس، أسفر، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 100 إسرائيلي، وإصابة 1000 آخرين، إلى جانب أسر عدد غير محدود من الجنود والمستوطنين.
وتوعَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حماس برد باهظ الثمن بعد ما أسماها "عمليات تطهير" مناطق غلاف غزة من المسلحين الذين تسللوا إليها.