ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 15523 قتيلاً

ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15523 قتيلاً، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأحد.

وقالت الوزارة في بيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 شهيدًا، و41316 مصابًا".

وأشار البيان إلى أن "70% من الضحايا أطفال ونساء".

ولفت إلى "استشهاد 281 من الكوادر الصحية وإصابة المئات"، مبينًا أن إسرائيل دمرت "56 مركبة إسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم".

وقالت الوزارة إن "إسرائيل دمرت 56 مؤسسة صحية، وأخرجت 26 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية عن العمل".

ودخلت الحرب على غزة، الأحد، يومها الثامن والخمسين، وشهد القطاع غارات عنيفة جدًا سقط خلال عدد كبير من الضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الاحتلال ارتكب العديد من المجازر، كان أفظعها مجزرة الشجاعية التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلاً، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات المواطنين منهم من وصل المستشفيات وعدد أكبر مازال تحت الأنقاض".