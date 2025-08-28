قلق أممي من حالات "اختفاء قسري" بمواقع توزيع مساعدات في غزة

نائب مبعوث روسيا للأمم المتحدة: تحرك الترويكا بشأن إيران ليس له أي تأثير قانوني
عبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات "اختفاء قسري" في قطاع غزة، ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية".
وأفاد الخبراء المستقلون السبعة، في بيان مشترك أوردته وكالة "فرانس برس"، أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عددًا من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية "الاختفاء القسري" بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح.
وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي، بحسب التقارير، "متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة"، مطالبين إسرائيل بوضع حد لهذه "الجريمة البشعة".