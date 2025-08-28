قلق أممي من حالات "اختفاء قسري" بمواقع توزيع مساعدات في غزة

عبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات "اختفاء قسري" في قطاع غزة، ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية".

أخبار ذات علاقة مقتل 1760 غزياً أثناء انتظار المساعدات منذ 27 مايو

وأفاد الخبراء المستقلون السبعة، في بيان مشترك أوردته وكالة "فرانس برس"، أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عددًا من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية "الاختفاء القسري" بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح.

أخبار ذات علاقة 60 ألف جندي احتياطي لاحتلال غزة وسط مخاوف من تبعات توزيع المساعدات

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي، بحسب التقارير، "متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة"، مطالبين إسرائيل بوضع حد لهذه "الجريمة البشعة".