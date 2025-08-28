نائب مبعوث روسيا للأمم المتحدة: تحرك الترويكا بشأن إيران ليس له أي تأثير قانوني

logo
العالم العربي

قلق أممي من حالات "اختفاء قسري" بمواقع توزيع مساعدات في غزة

قلق أممي من حالات "اختفاء قسري" بمواقع توزيع مساعدات في غزة
مشهد من توزيع المساعدات في غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 12:42 م

عبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات "اختفاء قسري" في قطاع غزة، ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية".

أخبار ذات علاقة

طفل في غزة يركض نحو المساعدات

مقتل 1760 غزياً أثناء انتظار المساعدات منذ 27 مايو

وأفاد الخبراء المستقلون السبعة، في بيان مشترك أوردته وكالة "فرانس برس"، أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عددًا من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية "الاختفاء القسري" بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح.

أخبار ذات علاقة

قوات إسرائيلية داخل غزة

60 ألف جندي احتياطي لاحتلال غزة وسط مخاوف من تبعات توزيع المساعدات

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي، بحسب التقارير، "متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة"، مطالبين إسرائيل بوضع حد لهذه "الجريمة البشعة".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC