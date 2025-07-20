دروز إسرائيليون: نعدّ لـ"حرب طويلة" ضد قوات الشرع في السويداء

قال دروز إسرائيليون إنهم يعدّون لحرب طويلة ضد قوات الرئيس السوري أحمد الشرع، ولن ينتظروا التحرك الإسرائيلي، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري في السويداء. وفق عدة مواقع عبرية.

ووفق تصريحات عدد من الدروز الإسرائيليين الذين تجاوزوا الحدود في طريقهم للسويداء، قالوا، "من يظن أننا سنقبل المذبحة بصمت فهو لا يعرفنا".

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وقال درزي يرغب في الذهاب للقتال بمنطقة السويداء: "شاهدت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عشرات الدروز مقتولين".

وأضاف، "شاهدت فيلمًا توثيقيًّا يُظهر أفرادًا من النظام السوري يقصون شوارب الدروز "ذكّرنا بأيام أوروبا المظلمة". وأشار إلى أنه "إذا لم تنهض إسرائيل، التي نحن جزء منها، فسننهض نحن" وفق تعبيره.

وتابع، "إذا كان الجيش يجيد العمل في إيران، فهو سيجيد العمل في سوريا أيضًا. الجيش يتعثر لأن القيادة السياسية لا تعطيه التعليمات الصحيحة. يا رفاق، هذه مصلحة مشتركة. إخواننا يُذبحون فتحركوا لإنقاذهم" بحسب قوله.

وأعلن نحو 2000 من أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل ليلة أمس نيتهم الانضمام إلى القتال في سوريا ضد قوات النظام، "إذا استمرت المجزرة ضد الدروز في السويداء" وفق قولهم.