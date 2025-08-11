ميلوني تؤكد لعباس "قلقها الكبير" حيال خطة إسرائيل لاحتلال غزة

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإثنين عن "قلقها الكبير" حيال خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة.

وخلال اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصفت ميلوني الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والمدمر بأنه "غير مبرر وغير مقبول".

أخبار ذات علاقة وزير إسرائيلي: ترامب لن يسمح لنا بشن حرب طويلة في غزة

وأبدت ميلوني "قلقا كبيرا حيال القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي يبدو أنها ستفضي الى تصعيد عسكري جديد"، بحسب ما أفاد مكتبها.

وأعلنت اسرائيل أن جيشها "سيسيطر" على مدينة غزة بحسب خطة وافقت عليها الحكومة الأمنية برئاسة بنيامين نتانياهو وأثارت تنديدا دوليا متناميا.

وكررت ميلوني خلال اتصالها بعباس "الحاجة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية لمواصلة تأمين المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين اليائسين".

أخبار ذات علاقة رويترز: الباب مفتوح أمام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

واتفقت مع رئيس السلطة الفلسطينية "على وجوب أن تفرج حماس عن جميع الرهائن وتوافق على أن لا مستقبل لها على صعيد حكم قطاع غزة".

واعتبر نتنياهو الأحد، أن خطته الجديدة لتوسيع الأعمال العسكرية والسيطرة على مدينة غزة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، متحديا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار.