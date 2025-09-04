مصدر طبي لـ "إرم نيوز": مستشفى ميداني عاجل وتوقعات قاتمة لاحتلال غزة

كشف مصدر خاص في "مجمع ناصر الطبي"، عن توقعات قاتمة وتقديرات متشائمة، لما قد يترتب عليه احتلال مدينة غزة، حين تبدأ إسرائيل أولى مراحله فعليًا على أرض الواقع.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن المؤشرات تدل على أن أعداد الضحايا المتوقعة ستكون خارج قدرة أي مستشفى نظرًا لما دأب عليه الجيش الإسرائيلي في كل اجتياح لأي منطقة من كثافة في القصف والقتل، وسط انعدام تام للخدمات الصحية شمال ووسط قطاع غزة.

وأفاد أنه لهذا الغرض وتحسبًا لما يمكن أن يحدث، تم البدء بتأسيس مستشفى ميداني طارئ، في حرم "مجمع ناصر الطبي" كخطوة استباقية في إطار رفع الجهوزية وحالة التأهب الصحية لأقصى المستويات رغم انعدام الإمكانات.

وقال المصدر إن أعمال إنشاء المستشفى الميداني المستحدث تأتي وسط كارثة صحية، يعاني منها المستشفى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي قبل أيام قليلة على مرأى العالم أجمع، علاوة على خروج كافة مستشفيات قطاع غزة الأخرى حرفيًا من الخدمة.

وذكر أن المستشفى الميداني الجديد سيكون بسعة تتراوح ما بين 50-100 سرير، وسيحاول استيعاب العدد المتاح المتوقع وصوله من الشمال، سواء مدينة غزة أم المنطقة الوسطى، حيث توقفت كافة المستشفيات هناك والجرحى يموتون متأثرين بإصاباتهم.

وأشار المصدر إلى أن مستشفى ناصر في خان يونس بعد القصف الذي تعرض له قسم العمليات والطوارئ، الذي يمثل عصب المستشفى، بات غير قادر على التأقلم مع أعداد المصابين الذين سيتم إيفادهم من مناطق القطاع.

وذكر أن إنشاء المستشفى الميداني الجديد جاء من أجل تقديم جزء يسير من الخدمات العلاجية بالقدر الذي يسمح به الجيش الإسرائيلي بدخول الأدوية والعلاجات الأساسية البسيطة مثل الشاش والمطهرات واللاصقات وغيرها مما لا تحفظ الحياة ولا تعالج المصابين، ولكنها تبطئ الموت لحين إيجاد مخرج للأزمة.

وشدد على أن مستشفى ناصر حاليًا لا يوجد به أي مجال لاستيعاب أي مصاب أو مريض جديد، نظرًا للأعداد الرهيبة من مرتادي المستشفى والذين يفترشون الأرض في معظم الأحيان لعدم وجود سرير لهم، ويحصلون على إسعافات أولية فقط على الأرض.

وبالنسبة لمستشفى "شهداء الأقصى"، فحقيقة الأمر أنه ليس مستشفى بالمعنى الحقيقي، بل هو مجمع عيادات صغيرة أشبه بروضة الأطفال، وتم تجميعها لتصبح أشبه ما يكون بالمستشفى، حتى تتمكن من استيعاب الأعداد الكبيرة على مدار سنوات الحرب، ورغم ذلك لم تسلم من القصف الإسرائيلي المتكرر.