إسرائيل تسلم جثة الجندي المصري الذي قتل على الحدود إلى بلاده

ذكرت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن تل أبيب أعادت جثة الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين إلى القاهرة.

وأشارت المصادر، إلى أن إعادة جثمان الجندي الذي يدعى محمد صلاح تأتي في إطار التعامل المشترك بين البلدين مع الحادث.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن "إعادة الجثمان لمصر، رغبة من إسرائيل في الحفاظ على الثقة المتبادلة مع السلطات المصرية".

وأضافت القناة: "على الرغم من النتائج المأساوية للهجوم لا يوجد سبب لإسرائيل للاحتفاظ بالجثة".