تونس تحقق في العثور على جثتي مهاجرين قرب الحدود مع الجزائر

أفادت إذاعة فرنسا الدولية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات التونسية فتحت تحقيقًا بعد العثور على جثتي مهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على الحدود مع الجزائر.

وأشار المصدر إلى أن سكانًا في منطقة حدودية بين تونس والجزائر عثروا، مؤخرًا، على جثتين على الأقل تعودان لمهاجرين أفارقة، الأمر الذي أكده مصدر قضائي تونسي وشاهد.

وقال المتحدث باسم محكمة توزر (جنوب غرب تونس) نزار إسكندر: "فتحنا بحثًا تحقيقيًا في حالتيْ وفاة، إثر العثور على جثتين لمهاجرين من دول جنوب الصحراء.. الأولى تم العثور عليها قبل 10 أيام على الأقل، والثانية الإثنين".

وقال أحد سكان منطقة "حزوة" الحدودية طالبًا عدم الكشف عن هويته: "الجثتان تعودان لشابين، وسلمناهما للحماية المدنية.. خلال الأيام الفائتة وصلت حافلتان تقلان مهاجرين، عددهم نحو 100 شخص، وتركتاهم في الصحراء.. المهاجرون يحاولون الوصول إلى واحات النخيل، حيث يمدهم السكان بالطعام والماء".

وكانت مدينة صفاقس غرب تونس شهدت، مؤخرًا، اشتباكات بين الأهالي ومهاجرين، يقصدون سواحل البلاد المغاربي لأجل الانطلاق صوب أوروبا، فيما تحدثت منظمات حقوقية عن تعرضهم لسوء المعاملة.

وفيما بدا تعليقًا على تلك الانتقادات، قال الرئيس قيس سعيد، الأحد، إن تونس ليست "شقة مفروشة للبيع أو للإيجار" وإن قوات الأمن قامت بحماية المهاجرين، مؤكدًا أنهم يلقون معاملة إنسانية.

وأشار سعيد إلى أن المهاجرين في "الواقع أشخاص لم يتخذوا من تونس مقصدًا لهم، بل تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر".

ويوم الإثنين جاء في بيان صادر عن الرئاسة أن تونس "لقنت هذه الأيام درسًا للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا، ولن تقبل أبدًا بأن تكون ضحية، وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جهر بها البعض".