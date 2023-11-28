وسط هدوء بجنوب لبنان.. تضرر في منازل عيتا الشعب ومحاذير من جني الزيتون

ووصف الحركة في عيتا الشعب بأنها طبيعية، وقال إن "نحو 60% من سكان البلدة عادوا إليها، والباقين يأتون لتفقد بيوتهم وممتلكاتهم ويعودون عند مغيب الشمس، تخوفًا من أي انتكاسة أمنية".

ونالت عيتا الشعب قسطا وافرا من القصف الإسرائيلي بالقذائف والصواريخ التي أطلقتها المسيّرات، وقُدّر عدد المنازل المتضررة كليا في البلدة بنحو 20 منزلا.

ولكن الأقسى كان استهداف محيطها وأطرافها بالقنابل الفسفورية، حيث تتركز كروم الزيتون.

ولفت رضا، إلى أن "جزءا كبيرا من أبناء عيتا الشعب لم يجنوا موسم زيتونهم خوفا من آثار الفسفور".