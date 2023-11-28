وسط هدوء بجنوب لبنان.. تضرر في منازل عيتا الشعب ومحاذير من جني الزيتون
تعيش جبهة جنوب لبنان هدنة غير معلنة، بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، فرضتها هدنة غزة.
ولم تخل الأيام الهادئة نسبيا في البلدات الجنوبية الحدودية من خروقات محدودة، فيما لم يغب الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي عن أجواء الجنوب.
والثلاثاء سمعت أصوات انفجارات قرب بلدة عيتا الشعب الحدودية في القطاع الأوسط.
وأفاد أحد السكان لـ "إرم نيوز"، بأن هذه الأصوات "لم تنتج عن سقوط قذيفة في البلدة وإنما ناتجة عن عمليات تفجير لقذائف غير منفجرة في موقع تلة الراهب الإسرائيلي المقابل والواقع على مقربة من مستوطنة شتولا".
وقال رضا إن "أصوات الانفجارات متواصلة وتسمع منذ أيام".
ووصف الحركة في عيتا الشعب بأنها طبيعية، وقال إن "نحو 60% من سكان البلدة عادوا إليها، والباقين يأتون لتفقد بيوتهم وممتلكاتهم ويعودون عند مغيب الشمس، تخوفًا من أي انتكاسة أمنية".
ونالت عيتا الشعب قسطا وافرا من القصف الإسرائيلي بالقذائف والصواريخ التي أطلقتها المسيّرات، وقُدّر عدد المنازل المتضررة كليا في البلدة بنحو 20 منزلا.
ولكن الأقسى كان استهداف محيطها وأطرافها بالقنابل الفسفورية، حيث تتركز كروم الزيتون.
ولفت رضا، إلى أن "جزءا كبيرا من أبناء عيتا الشعب لم يجنوا موسم زيتونهم خوفا من آثار الفسفور".
ويشتهر جنوب لبنان بإنتاج زيت الزيتون، وعلى غرار القرى والبلدات الللبنانية، تقع كروم الزيتون عند أطرافها وفي أراض بعيدة نسبيا عن الأحياء المأهولة.
وفي خروقات سابقة عند بدايات سريان الهدنة في جنوب لبنان، أطلق الجيش الإسرائيلي النيران باتجاه المزارعين أثناء قطافهم الزيتون، عند أطراف القرى الحدودية.
وشهدت الحدود الجنوبية منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تبادلا لعمليات القصف البري وبالمسيرات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
واعتبر "حزب الله" أن انخراطه في هذه العمليات هو لمساندة حركة حماس في غزة.