فوق الأرض وتحتها.. إسرائيل تعلن عملية واسعة في الشجاعية بغزة (فيديو)
أعلن الجيش الإسرائيلي، بدء عملية عسكرية واسعة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بعد أن شن سلسلة غارات استهدفته، الخميس، وتسببت بنزوح عشرات آلاف الفلسطينيين إلى مناطق وسط وغربي المدينة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "الفرقة 98 بدأت عملية فوق وتحت الأرض في نفس الوقت، في حي الشجاعية بعد معلومات استخبارية تشير إلى وجود مسلحين وبنية تحتية إرهابية في المنطقة"، وفق بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس".
وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب، أمس الخميس، سكان عدد من المناطق في حي الشجاعية بإخلاء منازلهم، وبدأ عمليات قصف مكثفة تسببت بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، في حين نزح عشرات الآلاف من سكان الحي إلى مناطق مختلفة من مدينة غزة.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يقتحم الجيش الإسرائيلي فيها حي الشجاعية منذ بدء عملياته البرية في قطاع غزة منذ الـ27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد 20 يومًا من هجوم واسع نفذته حركة حماس على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لغزة.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن عملية حي الشجاعية بداية للمرحلة الثالثة من الحرب التي تحدث عنها مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون، حيث تشمل عمليات مركزة ومستهدفة في مناطق محددة لمنع حركة حماس من إعادة التموضع وترميم قدراتها العسكرية، وتكوين تشكيلات حكومية وعسكرية.
ومع قرب انتهاء العملية العسكرية في رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، يكون الجيش الإسرائيلي قد أنهى العمليات العسكرية الكبيرة والاجتياحات الواسعة في جميع مناطق القطاع.
وخلال العملية العسكرية الواسعة في مدينة غزة، نسف الجيش الإسرائيلي أجزاءً واسعة من حي الشجاعية، ودمَّر مناطق قال إنها كانت تضم بنى تحتية عسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.
ويمثل حي الشجاعية أحد المعاقل المهمة للحركتين، ومركز ثقل عسكري في عمليات إطلاق الصواريخ التي كانت تخرج من غزة على إسرائيل.
وأشارت تقارير إسرائيلية عدة إلى أن الجيش رصد عمليات إعادة تجنيد تقوم بها حركة حماس في قطاع غزة، لمحاولة استعادة السيطرة على القطاع الذي تحكمه الحركة منذ العام 2007، بعد اشتباكات دامية مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.