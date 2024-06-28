فوق الأرض وتحتها.. إسرائيل تعلن عملية واسعة في الشجاعية بغزة (فيديو)

وتعد هذه المرة الثالثة التي يقتحم الجيش الإسرائيلي فيها حي الشجاعية منذ بدء عملياته البرية في قطاع غزة منذ الـ27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد 20 يومًا من هجوم واسع نفذته حركة حماس على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لغزة.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن عملية حي الشجاعية بداية للمرحلة الثالثة من الحرب التي تحدث عنها مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون، حيث تشمل عمليات مركزة ومستهدفة في مناطق محددة لمنع حركة حماس من إعادة التموضع وترميم قدراتها العسكرية، وتكوين تشكيلات حكومية وعسكرية.

ومع قرب انتهاء العملية العسكرية في رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، يكون الجيش الإسرائيلي قد أنهى العمليات العسكرية الكبيرة والاجتياحات الواسعة في جميع مناطق القطاع.