إعلام عبري: مقتل 8 جنود إسرائيليين بحادث "خطير" في رفح

قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية، إن 8 جنود إسرائيليين قتلوا صباح اليوم السبت، في حادث تفجير ناقلة للجند خلال المعارك الدائرة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح موقع "حدشوت بزمان" أنه تم استهداف ناقلة الجند بصاروخ مضاد في الساعة الخامسة فجرا في حادث "خطير" على حد وصفها، ما أدى لانفجار الناقلة التي كان الجنود نائمين بها.

وقال إن الجنود ماتوا متفحمين إثر اشتعال الناقلة بالكامل، بينما هرعت المروحيات الإسرائيلية لموقع الحادث لإخلاء الجثث.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي أبلغ بالفعل عائلات الجنود الثمانية، بمقتلهم على جبهة القتال في رفح، فيما لم يصدر بعد تصريح رسمي من الجيش بشأن الحادث.