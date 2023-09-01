هوكستين: حان الوقت لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

قال الوسيط الأمريكي في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكستين، اليوم الخميس، إن الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما أشرف على اتفاق بحري بين البلدين.

وقال الموفد الأمريكي هوكستين، اليوم الخميس، في ختام زيارة استمرت يومين إلى لبنان، إنه سيغادر الأخير "متفائلًا كما أفعل دائمًا، فلا شيء مستحيل".

وأضاف: "أنا أيضًا متحمس لإحلال السلام وإعادة بناء هذا البلد، وآسف على كل فرصة ذهبت سدى، فلبنان يملك كل المقومات ليكون بلدًا مزدهرًا، يملك المواهب، والموارد الطبيعية، والتاريخ العريق".