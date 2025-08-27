رئيس الأركان الإسرائيلي يزور غزة ويلتقي جنود احتياط

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قام بجولة في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن زامير تحدث مع الجنود الاحتياط خلال الجولة، مؤكدًا "أهمية التوزيع العادل لأعباء الخدمة".

وأضاف: "في ظل التحديات الراهنة على جميع الأصعدة، يتطلب أمن إسرائيل مشاركة كاملة من جميع شرائح الشعب. هذا واجب مدني ووصية وطنية".

وأردف: "أدعو الجميع إلى التطوع والمساهمة بحصصهم بالتساوي - هذه هي اللحظة المناسبة".

والأربعاء الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 60 ألف أمر استدعاء لأفراد من قوات الاحتياط، مع إعلان الخطوات الأولى من عملية عسكرية للسيطرة على مدينة غزة.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الشهر على خطة لتوسيع نطاق الحملة في القطاع بهدف السيطرة على مدينة غزة، حيث خاضت القوات الإسرائيلية معارك شرسة مع حماس في المراحل الأولى من الحرب.

وتسيطر إسرائيل حاليًا على نحو 75 بالمئة من قطاع غزة.