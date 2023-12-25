مخيم المغازي.. ناجون من القصف يروون لـ"إرم نيوز" مأساتهم

"عشنا ليلة دامية، لا نعرف كيف نجونا من تحت الركام، نزحنا أكثر من مرة للنجاة بأرواحنا. لكن القصف الإسرائيلي لم يترك شيئًا إلا واستهدفه"، بعبارات مؤلمة ووجوه شاحبة وأصوات متقطعة تحدث فلسطينيون من قطاع غزة عن أهوال القصف الإسرائيلي لمخيم المغازي.

وأدى قصف إسرائيلي عنيف للمخيم الواقع بالمنطقة الشرقية من وسط القطاع، إلى مقتل أكثر من 70 فلسطينيًّا معظمهم من النازحين من غزة وشمالها، وإصابة المئات، على الرغم من تصنيف المخيم كمنطقة آمنة للسكان.

ورصد مراسل "إرم نيوز"، شهادات مروعة للناجين من المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت مربعًا سكنيًّا في المغازي، بحزام ناري أدى لتدمير عدد كبير من المنازل فوق رؤوس ساكنيها، الليلة الماضية، دون سابق إنذار.

الناجي الوحيد

شادي أبو حامدة، الناجي الوحيد من أفراد عائلته، قال، إنه "اضطر للنزوح من مخيم البريج إلى المغازي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي البريج منطقة قتال خطرة"، لافتًا إلى أنه "فقد جميع أفراد عائلته بالمنطقة التي يعتبرها الجيش آمنة".

واضطر أبو حامدة، للتحرك بسريره الطبي لوداع زوجته وطفلته وجميع أفراد عائلته، خاصة وأن القصف الإسرائيلي تسبب له بكسر في العمود الفقري، وإصابات أخرى بمختلف مناطق جسده، ونجا من الموت بأعجوبة.