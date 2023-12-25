مخيم المغازي.. ناجون من القصف يروون لـ"إرم نيوز" مأساتهم
"عشنا ليلة دامية، لا نعرف كيف نجونا من تحت الركام، نزحنا أكثر من مرة للنجاة بأرواحنا. لكن القصف الإسرائيلي لم يترك شيئًا إلا واستهدفه"، بعبارات مؤلمة ووجوه شاحبة وأصوات متقطعة تحدث فلسطينيون من قطاع غزة عن أهوال القصف الإسرائيلي لمخيم المغازي.
وأدى قصف إسرائيلي عنيف للمخيم الواقع بالمنطقة الشرقية من وسط القطاع، إلى مقتل أكثر من 70 فلسطينيًّا معظمهم من النازحين من غزة وشمالها، وإصابة المئات، على الرغم من تصنيف المخيم كمنطقة آمنة للسكان.
ورصد مراسل "إرم نيوز"، شهادات مروعة للناجين من المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت مربعًا سكنيًّا في المغازي، بحزام ناري أدى لتدمير عدد كبير من المنازل فوق رؤوس ساكنيها، الليلة الماضية، دون سابق إنذار.
الناجي الوحيد
شادي أبو حامدة، الناجي الوحيد من أفراد عائلته، قال، إنه "اضطر للنزوح من مخيم البريج إلى المغازي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي البريج منطقة قتال خطرة"، لافتًا إلى أنه "فقد جميع أفراد عائلته بالمنطقة التي يعتبرها الجيش آمنة".
واضطر أبو حامدة، للتحرك بسريره الطبي لوداع زوجته وطفلته وجميع أفراد عائلته، خاصة وأن القصف الإسرائيلي تسبب له بكسر في العمود الفقري، وإصابات أخرى بمختلف مناطق جسده، ونجا من الموت بأعجوبة.
وخلال وداعه لعائلته، أوضح أبو حامدة، في حديث لـ"إرم نيوز"، "أن القصف الإسرائيلي أسقط منزلًا من ثلاثة طوابق على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى تدمير منازل أخرى بجواره"، مضيفًا: "نهرب من الموت إلى الموت ولا نجد أي مكان آمن بغزة".
وأضاف: "كنا عائلات كثيرة وقسمنا بعضنا في المنزل الذي لا يتسع لنصفنا؛ لكن الطائرات الإسرائيلية أسقطته على رؤوسنا وقتلت الجميع، وأنا الناجي الوحيد"، متابعًا: "المنزل بداخله أطفال ونساء وكبار في السن وعدد قليل من الرجال، وتم استهدافه بشكل وحشي".
وتابع: "طفلتي عمرها ستة أشهر لم أفرح بمولدها إلا وكانت الحرب الإسرائيلية قد بدأت على غزة، والآن أفقدها للأبد، هذا ألم لا يمكنني احتماله، ولا أعرف كيف يمكن أن أكمل حياتي التي انقلبت رأسًا على عقب بلحظة واحدة".
وفيما يتعلق بإنقاذه من تحت الأنقاض، أكد أبو حامدة، أن "صوتًا من السكان سمعه وهو تحت ركام المنزل المدمر يؤكد وجود ناج من القصف الإسرائيلي"، قائلًا: "لولا هذا الصوت لفقدّتُ الأمل في إنقاذي وعودتي للحياة".
دمار كبير
وفي فصل آخر من فصول المعاناة الفلسطينية، قالت سناء النواصرة، إن "القصف الإسرائيلي لمنزل عائلتها بمخيم المغازي خلّف أكثر من 30 قتيلًا معظمهم لا يزال تحت أنقاض المنزل المدمر ولم تنجح الطواقم الطبية في الوصول إليهم".
وأوضحت النواصرة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المنزل يؤوي نازحين من شمال ووسط القطاع، وكان به قبل القصف نحو 89 فردًا"، قائلةً: "الجميع كان يبحث عن الأمان وجلّهم تنقلوا من مكان لآخر هربًا من القصف الإسرائيلي".
وأضافت: "الليلة الماضية ونحن جالسون بالمنزل، اهتزت جدرانه وأعمدته بشكل مفاجئ وسقط فوق رؤوسنا"، متابعةً: "اعتقدنا في البداية أن القصف مجاور لنا وما تعرضنا له ضرر بسيط لنكتشف لاحقًا المجزرة التي وقعت بحقنا".
وتابعت: "المنزل دُمر فوق رؤوس السكان والنازحين دون إنذار أو تحذير، وتم تدمير المنازل المحيطة بنا أيضًا بما يسميه الجيش الإسرائيلي الحزام الناري"، مستكملةً: "خرجنا من تحت الركام بأعجوبة ولم أعِ ما حدث إلا بعد أن وصلنا للمستشفى.
وختمت: "لم نترك مدرسة ولا بيت إيواء ولا منزلا إلا لجأنا إليه من أجل إنقاذ أرواحنا من القصف الإسرائيلي؛ إلا أنّ ذلك لم يحدث"، مؤكدة أن ما يزعمه الجيش بشأن وجود مناطق آمنة بالقطاع غير صحيح.