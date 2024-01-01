بعد سحب 5 ألوية.. تحولات بحرب إسرائيل على غزة في 2024

كشف موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الإثنين، النقاب عن خطة الحملة الإسرائيلية على غزة لعام 2024، وقال إن سحب 5 ألوية جاء استعدادًا لبدء عمليات عسكرية مستهدفة (ضد أهداف بعينها) انطلاقًا من إسرائيل وليس من نقاط التمركز في غزة.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هَرْتِسي هاليفي قد أصدر أوامر بتقليص حجم القوات العاملة في غزة، وتسريح أربعة ألوية عسكرية، من بينها لواءان نظاميان وآخران من الاحتياط، وذلك في أعقاب تراجع وتيرة العمليات العسكرية.

وربط الموقع تراجع العمليات بتفكيك الكثير من كتائب حماس، وتطهير مناطق واسعة في غزة من البنية التحتية للحركة، سواء الأنفاق أو غرف العمليات والمنازل السكنية المعدة للاختباء ومخازن السلاح ومواقع الإطلاق.

ومع ذلك لم يفسر الانتقادات الموجهة للجيش والحكومة الإسرائيلية طالما أحرز تلك النتائج المفترضة.